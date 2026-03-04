З’явилася перша реакція НАТО на запуск балістичної ракети Ірану по Туреччині

У НАТО відреагували на інцидент з запуском іранської балістичної ракети, яка увійшла в повітряний простір Туреччини та була перехоплена системами протиповітряної оборони Альнсу. У НАТО заявили про повну підтримку Анкари та засудили дії Тегерана.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Речниця Альянсу Елісон Гарт у коментарі CNN відповіла на питання щодо інциденту з запуском іранської балістичної ракети в бік Туреччини.

"НАТО твердо стоїть на боці всіх союзників, включаючи Туреччину, оскільки Іран продовжує свої невибіркові атаки по всьому регіону. Наша позиція стримування та оборони залишається сильною в усіх сферах, зокрема коли йдеться про протиповітряну та протиракетну оборону", — сказала Гарт озвучивши першу реакцію НАТО на інцидент.

Міністерство оборони Туреччини 4 березня опублікувало заяву у якій повідомило про збиття ракети, що летіла з боку Ірану. За даними джерел телеканалу CNN, після цього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з іранським колегою, передавши офіційну реакцію Анкари та закликав уникати кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту.

За повідомленням турецького оборонного відомства, ракету, яка рухалася у бік Туреччини, виявили під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. Через небезпеку було застосовано засоби ППО, а іранська ракета була збита. Її уламки згодом виявили у районі Дертьол у турецькій провінції Хатай.

