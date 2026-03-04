logo_ukra

НАТО З'явилася перша реакція НАТО на запуск балістичної ракети Ірану по Туреччині
НОВИНИ

З’явилася перша реакція НАТО на запуск балістичної ракети Ірану по Туреччині

НАТО підтримало Туреччину після перехоплення іранської балістичної ракети.

4 березня 2026, 16:03
Автор:
avatar

Slava Kot

У НАТО відреагували на інцидент з запуском іранської балістичної ракети, яка увійшла в повітряний простір Туреччини та була перехоплена системами протиповітряної оборони Альнсу. У НАТО заявили про повну підтримку Анкари та засудили дії Тегерана.

З’явилася перша реакція НАТО на запуск балістичної ракети Ірану по Туреччині

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Речниця Альянсу Елісон Гарт у коментарі CNN відповіла на питання щодо інциденту з запуском іранської балістичної ракети в бік Туреччини.

"НАТО твердо стоїть на боці всіх союзників, включаючи Туреччину, оскільки Іран продовжує свої невибіркові атаки по всьому регіону. Наша позиція стримування та оборони залишається сильною в усіх сферах, зокрема коли йдеться про протиповітряну та протиракетну оборону", — сказала Гарт озвучивши першу реакцію НАТО на інцидент.

Міністерство оборони Туреччини 4 березня опублікувало заяву у якій повідомило про збиття ракети, що летіла з боку Ірану. За даними джерел телеканалу CNN, після цього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з іранським колегою, передавши офіційну реакцію Анкари та закликав уникати кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту. 

За повідомленням турецького оборонного відомства, ракету, яка рухалася у бік Туреччини, виявили під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. Через небезпеку було застосовано засоби ППО, а іранська ракета була збита. Її уламки згодом виявили у районі Дертьол у турецькій провінції Хатай.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ердоган різко відреагував на атаку США та Ізраїлю по Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав найгірший сценарій для США у війні з Іраном.



