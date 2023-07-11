Швеция в НАТО: стало известно о реакции Венгрии, которая затягивала это решение

Венгрия не будет в гордом одиночестве среди союзников Альянса, а потому поддержит вступление Швеции в НАТО. Завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет "Bloomberg".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Издание отмечает, на прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция, другая сопротивляющаяся сторона, даст понять, что она также готова сделать это.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Турция больше не будет препятствовать вступлению Швеции в Североатлантический Альянс и попытается оформить все процедуры "как можно быстрее". Сийярто прямо не упомянул об этом после своего отъезда на саммит НАТО в Вильнюсе.

Отметим, во вторник, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент.

Ранее "Комментарии" писали — перед каким вызовом оказались страны НАТО – к чему нужно быть готовой Украине.



