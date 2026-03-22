Трамп назвал союзников по НАТО "трусами": теперь он получил ответ

Резкая критика союзников по НАТО со стороны президента США Дональда Трампа повлекла за собой реакцию европейских политиков. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что союзники Альянса не проявляли трусости и, наоборот, поддерживают Соединенные Штаты во время международных кризисов.

Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников

Гвидо Крозетто на национальном телевидении прокомментировал заявление Трампа, который в социальной сети Truth Social назвал партнеров по Альянсу "трусами". По словам итальянского министра, он не видит оснований для подобных обвинений.

"Я читал, что Трамп назвал всех союзников НАТО трусами. Но я не понял почему. Не думаю, что кто-то обнаружил трусость. Напротив, я считаю, что отношение многих союзников по НАТО помогает американцам в затруднительный момент, не для самих американцев, а в сложной ситуации преодолеть такой сложный кризис, произошедший в Ормузском проливе", — сказал Крозетто.

Трамп ранее заявлял, что страны, наиболее зависящие от энергоресурсов, проходящих через Персидский залив, должны направить свои военные корабли для обеспечения безопасности судоходства. В своем сообщении он написал, что без США НАТО "было только бумажным тигром", а также обвинил партнеров по НАТО в том, что они жалуются на высокие цены на нефть, но не готовы помогать восстанавливать судоходство в регионе.

