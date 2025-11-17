Утечка отчета НАТО содержит предупреждение о ядерном оружии Путина, в частности "летающий Чернобыль"

В открытый доступ попал конфиденциальный отчет НАТО, описывающий стремительное усиление российского ядерного и обычного вооружения. Документ, обнародованный немецким изданием Die Welt, содержит резкие предупреждения о новых ракетах Кремля, в частности, экспериментальной ядерной ракете "Буревестник", которую на Западе называют "летающим Чернобылем".

Утечка отчета НАТО предупреждает о новом ядерном оружии. Фото из открытых источников

Отчет НАТО свидетельствует о растущей озабоченности союзников из-за того, что Москва активно разворачивает экспериментальные технологии в рамках российско-украинской войны. Речь идет не только о тактических боеприпасах, но и о стратегических системах, которые могут прорвать оборонные рубежи НАТО.

По информации Die Welt, в документе НАТО подробно описаны риски, связанные с ракетой "Буревестник", которую российские инженеры разрабатывают уже около десяти лет. Ракета оснащена ядерным реактором, позволяющим ей находиться в воздухе в течение многих часов и преодолевать межконтинентальные расстояния с произвольными маневрами.

Москва утверждает, что в ходе последних испытаний ракета пролетела более 14 000 км и находилась в воздухе 15 часов. Анализ НАТО показывает, что такое оружие может представлять серьезную угрозу всей системе обороны Европы.

В отчете отмечается, что чрезвычайная дальность полета и высокая маневренность "Буревестника" значительно усложняют обнаружение и перехват. Кроме того, ядерный двигатель может представлять не только военную угрозу, но и создает риски экологической катастрофы. Именно поэтому проект получил неофициальное название "летающий Чернобыль".

Согласно документу, "Буревестник" лишь часть более широкой программы ядерной модернизации РФ. Особое внимание аналитики НАТО уделяют ракете "Орешник", которую в этом году Россия уже использовала для ударов по Украине. Она может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а дальность действия до 5500 км позволяет ей достичь британских и европейских авиабаз, а также побережья США.

В документах для НАТО было заявлено о неизвестности, могут ли любые потенциальные запуски этих ракет разрешить ядерный конфликт, а также отмечено, что "неоднозначность боеголовок создает проблемы".

Еще одной ключевой угрозой названы российские ядерные подлодки и беспилотные системы, в том числе аппараты типа "Посейдон". По данным отчета, это оружие способно нанести удары по военно-морским базам и прибрежным городам от Тихого океана до побережья США и Европы.

