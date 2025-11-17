Витік звіту НАТО містить попередження про ядерну зброю Путіна, зокрема "літаючий Чорнобиль"

У відкритий доступ потрапив конфіденційний звіт НАТО, який описує стрімке посилення російського ядерного та звичайного озброєння. Документ, оприлюднений німецьким виданням Die Welt, містить різкі попередження щодо нових ракет Кремля, зокрема експериментальної ядерної ракети "Буревісник", яку на Заході називають "літаючим Чорнобилем".

Витік звіту НАТО попереджає про нову ядерну зброю. Фото з відкритих джерел

Звіт НАТО свідчить про зростаюче занепокоєння союзників через те, що Москва активно розгортає експериментальні технології в рамках російсько-української війни. Йдеться не лише про тактичні боєприпаси, а й про стратегічні системи, які потенційно здатні прорвати оборонні рубежі НАТО.

За інформацією Die Welt, у документі НАТО детально описано ризики, пов’язані з ракетою "Буревісник", яку російські інженери розробляють вже близько десяти років. Ракета оснащена ядерним реактором, що дозволяє їй перебувати у повітрі протягом багатьох годин і долати міжконтинентальні відстані з довільними маневрами.

Москва стверджує, що під час останніх випробувань ракета пролетіла понад 14 000 км і перебувала у повітрі 15 годин. Аналіз НАТО свідчить, що така зброя може становити серйозну загрозу для всієї системи оборони Європи.

У звіті зазначається, що надзвичайна дальність польоту та висока маневровість "Буревісника" значно ускладнюють виявлення та перехоплення. Крім того, ядерний двигун може мати не лише військову загрозу, а й створює ризики екологічної катастрофи. Саме тому проєкт отримав неофіційну назву "літаючий Чорнобиль".

Згідно з документом, "Буревісник" лише частина ширшої програми ядерної модернізації РФ. Особливу увагу аналітики НАТО приділяють ракеті "Орєшник", яку цього року Росія вже використовувала для ударів по Україні. Вона може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, а дальність дії до 5500 км дозволяє їй досягти британських та європейських авіабаз, а також узбережжя США.

У документах для НАТО було вказано, як невідомість щодо того, чи можуть будь-які потенційні запуски цих ракет розв'язати ядерний конфлікт, а також зазначено, що "неоднозначність боєголовок створює проблеми".

Ще однією ключовою загрозою названі російські ядерні підводні човни та безпілотні системи, зокрема апарати типу "Посейдон". За даними звіту, ця зброя здатна завдати ударів по військово-морських базах та прибережних містах від Тихого океану до узбережжя США та Європи.

