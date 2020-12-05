Бельгия выводит войска из Афганистана вслед за США и Германией

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Татьяна Лозовенко
Как сообщила в субботу министр обороны Людивин Дедондер, бельгийский военный контингент в Афганистане вернется домой в следующем году. Об этом сообщает The Brussels Times.
Военные в Афганистане
Около 70 бельгийских военнослужащих находятся в Афганистане с целью обучения, консультирования и оказания помощи афганским вооруженным силам.
Напомним, 22 ноября стало известно, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца. Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести американских военных из Афганистана уже к Рождеству.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате крупного взрыва в Британии на складе в Эйвонмуте, недалеко от Бристоля, пострадало множество людей.
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