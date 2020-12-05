Бельгия выводит войска из Афганистана вслед за США и Германией

Как сообщила в субботу министр обороны Людивин Дедондер, бельгийский военный контингент в Афганистане вернется домой в следующем году. Об этом сообщает The Brussels Times.

Военные в Афганистане

"Мы готовимся к выводу, который произойдет в 2021 году", — заявила г-жа Дедондер в интервью, опубликованном в газете Het Belang van Limburg.

"Мы не можем просто уйти; необходимо заключать соглашения с нашими союзниками. Только на эвакуацию оборудования уйдет три месяца", — добавил министр, который на следующей неделе должен представить план военных операций на 2021 год правительству, а затем парламенту.

Около 70 бельгийских военнослужащих находятся в Афганистане с целью обучения, консультирования и оказания помощи афганским вооруженным силам.

"Практический вывод бельгийских частей будет происходить в тесном сотрудничестве с нашим немецким партнером", — добавила она.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца. Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести американских военных из Афганистана уже к Рождеству.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате крупного взрыва в Британии на складе в Эйвонмуте, недалеко от Бристоля, пострадало множество людей.









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