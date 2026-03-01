Две страны окончательно убедили Трампа начать удары по Ирану: что известно

Президент США Дональд Трамп приступил к масштабной воздушной кампании против Ирана после недель активного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Израиль и Саудовская Аравия убедили Трампа атаковать Иран. Фото из открытых источников

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца провел несколько частных телефонных разговоров с Трампом, призывая его к решительным действиям против Тегерана. Публично Эр-Рияд поддерживал дипломатический трек, однако за кулисами настаивал на военном сценарии. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжал многолетнюю кампанию с призывами к ударам по иранской ядерной и военной инфраструктуре.

По словам четырех собеседников WP, именно совместное давление двух стран стало решающим фактором для окончательного решения Белого дома.

"Президент Дональд Трамп начал 28 февраля широкомасштабную атаку на Иран после недельных лоббистских усилий необычной пары союзников США на Ближнем Востоке – Израиля и Саудовской Аравии", — пишет The Washington Post.

Напомним, что США и Израиль нанесли удары по политическому руководству и военным объектам Ирана. Уже в первые часы операции погиб верховный лидер Али Хаменеи и несколько чиновников. После ударов Тегеран ответил атаками на американские базы в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Иордании.

