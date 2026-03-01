Две страны окончательно убедили Трампа начать удары по Ирану: что известно

Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп приступил к масштабной воздушной кампании против Ирана после недель активного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Израиль и Саудовская Аравия убедили Трампа атаковать Иран. Фото из открытых источников
По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца провел несколько частных телефонных разговоров с Трампом, призывая его к решительным действиям против Тегерана. Публично Эр-Рияд поддерживал дипломатический трек, однако за кулисами настаивал на военном сценарии. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжал многолетнюю кампанию с призывами к ударам по иранской ядерной и военной инфраструктуре.
По словам четырех собеседников WP, именно совместное давление двух стран стало решающим фактором для окончательного решения Белого дома.
Напомним, что США и Израиль нанесли удары по политическому руководству и военным объектам Ирана. Уже в первые часы операции погиб верховный лидер Али Хаменеи и несколько чиновников. После ударов Тегеран ответил атаками на американские базы в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Иордании.
