Экс-президент Ирана погиб после атаки США и Израиля: что известно

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб 28 февраля в результате ракетного удара по столице Тегерана. Атака была частью совместной операции США и Израиля, направленной на жилой район Нармака, где находилась резиденция бывшего иранского лидера.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Фото: AP

По информации официальных агентств, Ахмадинежад погиб вместе с несколькими охранниками. Подробный отчет об обстоятельствах происшествия пока не опубликован, однако медиа, близкие к Корпусу стражей Исламской революции, подтвердили смерть трех его охранников во время атаки.

"Махмуд Ахмадинежад погиб вместе со своими охранниками в результате ракетного нападения сионистского режима и Соединенных Штатов", — сообщили иранские СМИ.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Он известен своими резкими заявлениями против США и Израиля, поддержкой ядерной программы страны и многочисленными провокационными высказываниями, в частности, возражением Холокоста и призывами к ликвидации Израиля. Его политика предполагала развитие внутренних ядерных технологий и создание ядерных реакторов в Иране.

Напомним, что кроме Махмуда Ахмадинежада во время атаки США и Израиля по Ирану также был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи вместе с несколькими членами семьи, включая дочь, внучку, зятя и невестку.

