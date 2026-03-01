Експрезидент Ірану загинув після атаки США та Ізраїлю: що відомо

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад загинув 28 лютого внаслідок ракетного удару по столиці Тегерану. Атака була частиною спільної операції США та Ізраїлю, спрямованої на житловий район Нармак, де перебувала резиденція колишнього іранського лідера.

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад. Фото: AP

За інформацією офіційних агентств, Ахмадінежад загинув разом із кількома охоронцями. Детальний звіт щодо обставин події поки що не опублікований, однак медіа, близькі до Корпусу вартових Ісламської революції, підтвердили смерть трьох його охоронців під час атаки.

"Махмуд Ахмадінежад загинув разом зі своїми охоронцями в результаті ракетного нападу сіоністського режиму та Сполучених Штатів", — повідомили іранські ЗМІ.

Махмуд Ахмадінежад обіймав посаду президента Ірану з 2005 по 2013 рік. Він відомий своїми різкими заявами проти США та Ізраїлю, підтримкою ядерної програми країни та численними провокаційними висловлюваннями, зокрема запереченням Голокосту та закликами до ліквідації Ізраїлю. Його політика передбачала розвиток внутрішніх ядерних технологій і створення ядерних реакторів в Ірані.

Нагадаємо, що крім Махмуда Ахмадінежада під час атаки США та Ізраїлю по Ірану також був убитий верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї разом з кількома членами родини, включно з дочкою, онукою, зятем та невісткою.

