Іран підняв чорний прапор: що це означає (ВІДЕО)

Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у країні підняли чорний прапор, який є одним з найсильніших символів у шиїтській традиції. Його встановили над святинею біля храму Імама Рези в Мешхеді.

В Ірані підняли чорний прапор після смерті Хаменеї. Фото з відкритих джерел

У культурному та релігійному контексті Ірану чорний прапор означає жалобу, траур і водночас заклик до помсти. У шиїтській традиції цей жест символізує, що "кров не залишиться без відповіді". Його використовують під час похоронів, у дні пам’яті святих і в моменти національної скорботи.

Раніше чорний прапор Іран підіймав після ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли у 2024 році, а також через ситуацію у Секторі Гази.

Після смерті аятоли Алі Хаменеї тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Ірану. В Ісфахані натовпи зібралися на площі Накш-е-Джахан, щоб ушанувати пам’ять верховного лідера. Іранський державний телеканал Press TV оприлюднив кадри масових зібрань.

Однак, за даними Al Jazeera, іранське суспільство нині поділене. Частина підтримує владу та бере участь у жалобних заходах, тоді як інші відкрито висловлюють невдоволення політичним курсом та вийшли на вулиці святкувати смерть Алі Хаменеї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тегеран офіційно підтвердив смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після ударів США та Ізраїлю. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про підготовку "найінтенсивнішої наступальної операції" в історії Ірану проти Ізраїлю та США.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію Трампа на ліквідацію Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.