"Ему фактически конец": Мерц заявил о близком свержении диктатора

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне массовых протестов в Иране заявил, что режим аятолл оказался на грани уничтожения и может упасть уже в ближайшее время.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Во время официального визита в Индию Фридрих Мерц прокомментировал протесты в Иране, которые в последние дни переросли в массовые демонстрации. По его словам, митинги могут свергнуть власть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

"Если режим может удерживаться у власти только посредством насилия, то ему фактически конец. Я предполагаю, что мы сейчас являемся свидетелями последних дней и недель этого режима", — сказал Мерц.

Канцлер резко осудил действия иранских властей, назвав разгон мирных демонстраций "жестоким и непропорциональным", и призвал руководство страны защищать собственных граждан, а не запугивать их. Отдельно Мерц отметил мужество иранцев, которые мирно выходят на улицы, требуя свободы и политических перемен. По его словам, "они имеют на это полное право".

Протесты в Иране продолжаются более двух недель и охватили почти все крупные города страны. Первоначально причиной выступлений стала сложная экономическая ситуация, однако они быстро переросли в общенациональное движение против режима аятолл.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights, с конца декабря в результате силовых действий погибли по меньшей мере 648 человек, среди них девять детей.

