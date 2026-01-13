logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток "Ему фактически конец": Мерц заявил о близком свержении диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ему фактически конец": Мерц заявил о близком свержении диктатора

Фридрих Мерц заявил, что режим аятолл в Иране находится на грани краха.

13 января 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне массовых протестов в Иране заявил, что режим аятолл оказался на грани уничтожения и может упасть уже в ближайшее время.

"Ему фактически конец": Мерц заявил о близком свержении диктатора

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Во время официального визита в Индию Фридрих Мерц прокомментировал протесты в Иране, которые в последние дни переросли в массовые демонстрации. По его словам, митинги могут свергнуть власть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

"Если режим может удерживаться у власти только посредством насилия, то ему фактически конец. Я предполагаю, что мы сейчас являемся свидетелями последних дней и недель этого режима", — сказал Мерц.

Канцлер резко осудил действия иранских властей, назвав разгон мирных демонстраций "жестоким и непропорциональным", и призвал руководство страны защищать собственных граждан, а не запугивать их. Отдельно Мерц отметил мужество иранцев, которые мирно выходят на улицы, требуя свободы и политических перемен. По его словам, "они имеют на это полное право".

Протесты в Иране продолжаются более двух недель и охватили почти все крупные города страны. Первоначально причиной выступлений стала сложная экономическая ситуация, однако они быстро переросли в общенациональное движение против режима аятолл.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights, с конца декабря в результате силовых действий погибли по меньшей мере 648 человек, среди них девять детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США пригрозили Верховному лидеру Ирана и посоветовали бежать в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на заявления Дональда Трампа свергнуть режим в Иране.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/27580
Теги:

Новости

Все новости