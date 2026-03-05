Иран атаковал Азербайджан двумя дронами: появилась реакция Баку

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Два беспилотника, запущенных с территории Ирана, вошли в воздушное пространство Азербайджана и упали на территории страны. Инцидент произошел 5 марта около полудня и вызвал резкую реакцию Баку, обвинившего Тегеран в нарушении международного права.
Иран дронами атаковал Азербайджан. Фото из открытых источников
Как сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана, один из дронов врезался в терминал аэропорта в Нахчиванской Автономной Республике. Другой беспилотник упал у школьного здания в деревне Шекарабад. В результате инцидента была повреждена инфраструктура и ранены двое гражданских.
В ведомстве также подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на ответные шаги.
После инцидента в МИД был вызван посол Ирана в Азербайджане, которому планируют вручить ноту протеста.
В преддверии инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера страны Али Хаменеи и гибелью гражданских из-за атак США и Израиля по Ирану.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал баллистической ракетой Турцию. После этого возникла реакция НАТО.
Также "Комментарии" писали, что в Европе разоблачили большую ложь США по поводу войны в Иране.