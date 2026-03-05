Иран атаковал Азербайджан двумя дронами: появилась реакция Баку

Два беспилотника, запущенных с территории Ирана, вошли в воздушное пространство Азербайджана и упали на территории страны. Инцидент произошел 5 марта около полудня и вызвал резкую реакцию Баку, обвинившего Тегеран в нарушении международного права.

Иран дронами атаковал Азербайджан. Фото из открытых источников

Как сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана, один из дронов врезался в терминал аэропорта в Нахчиванской Автономной Республике. Другой беспилотник упал у школьного здания в деревне Шекарабад. В результате инцидента была повреждена инфраструктура и ранены двое гражданских.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранено двое мирных жителей. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе", — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на ответные шаги.

"Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в сжатые сроки прояснила вышеуказанный вопрос, предоставила объяснения и приняла необходимые и срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", — указано в заявлении МИД.

После инцидента в МИД был вызван посол Ирана в Азербайджане, которому планируют вручить ноту протеста.

В преддверии инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера страны Али Хаменеи и гибелью гражданских из-за атак США и Израиля по Ирану.

