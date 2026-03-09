Иран избрал нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи: что о нем известно

В Иране официально избрали нового верховного лидера страны, которым стал Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного аятоллы Али Хаменеи. Его кандидатуру поддержало духовенство страны, а также ключевые политические и силовые структуры государства.

По информации Al Jazeera, 56-летний Моджтаба Хаменеи был официально провозглашен преемником своего отца после его гибели при ударе по Тегерану в конце февраля. Предыдущий лидер Али Хаменеи руководил страной почти 37 лет.

Сразу после объявления Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана решение о поддержке руководителю выразили самые влиятельные политические игроки страны, в частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Они призвали иранское общество к единству, подчеркнув, что поддержка верховного лидера является "религиозной и национальной обязанностью".

Моджтаба Хаменеи ранее не занимал официальные государственные должности и никогда не проходил публичного голосования. В то же время, в течение десятилетий он оставался влиятельной фигурой в ближайшем кругу отца и имел тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, который является ключевой военно-политической структурой Ирана. Именно поэтому его кандидатуру уже давно называли одной из наиболее вероятных для наследования властей.

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед. Он является вторым ребенком в семье Али Хаменеи. Часть детства провел на северо-западе страны в городах Сардашт и Махабад, где получил начальное образование.

После окончания школы Моджтаба Хаменеи посвятил себя изучению теологии. Он учился у ведущих шиитских богословов, в частности, у своего отца и аятоллы Махмуда Хашеми Шахруди. Впоследствии продолжил обучение в городе Кум, который считается одним из главных шиитских центров духовного образования. После обучения Моджтаба преподавал в заведении теологию и получил духовный ранг ходжатолеслам.

Во время Ирано-иракской войны Моджтаба участвовал в боевых действиях в 1987–1988 годах. Сына Али Хаменеи также связывают с военизированным формированием Басидж, которое использовалось для подавления массовых протестов после президентских выборов 2009 года. В 2019 году Соединенные Штаты ввели против него санкции из-за деятельности от имени верховного лидера и тесных контактов с силовыми структурами.

Как пишет Al Jazeera, назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана может означать сохранение влияния жесткой консервативной фракции в иранской политике.

