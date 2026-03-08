logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід В Ірані обрали нового Верховного лідера після загибелі Хаменеї: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

В Ірані обрали нового Верховного лідера після загибелі Хаменеї: що відомо

Рада експертів Ірану повідомила про обрання нового Верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

8 березня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Ірані оголосили про обрання нового Верховного лідера країни після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомили члени Ради експертів — органу, який відповідно до конституції Ірану відповідає за призначення найвищого духовного та політичного керівника держави.

В Ірані обрали нового Верховного лідера після загибелі Хаменеї: що відомо

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

Як передають іранські медіа, більшість членів асамблеї вже погодили кандидатуру наступника Алі Хаменеї, однак його ім’я поки не оприлюднене. 

"Обрано найбільш підходящого кандидата, схваленого більшістю членів Асамблеї експертів", – сказав член виборчої комісії від провінції Хузестан Мохсена Хейдарі.

Інший представник ради, священнослужитель Мохаммад Мехді Мірбагері, також підтвердив, що рішення фактично ухвалене. Водночас він зазначив, що процес ще потребує подолання "певних процедурних перешкод". За даними іранських ЗМІ, серед членів Ради експертів виникли незначні розбіжності щодо формату остаточного затвердження рішення, однак не вказали на конкретні деталі.

Необхідність обрати нового керівника виникла після того, як Алі Хаменеї, який очолював Іран з 1989 року, загинув 28 лютого в перший день американо-ізраїльських авіаударів по території країни.

Після його смерті владу тимчасово перебрала рада керівництва, до якої увійшли президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової системи Голамхоссейн Мохсені Езей та впливовий священнослужитель Аліреза Арафі. Очікується, що офіційне оголошення імені нового Верховного лідера може відбутися найближчим часом. Серед можливих кандидатів головним фаворитом називають Моджтабу Хаменеї, сина загиблого Алі Хаменеї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали, що дружина вбитого Верховного лідера Ірану Хаменеї померла.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини