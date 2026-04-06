Иран отреагировал на предложение о перемирии с США: какие условия выдвинул

Иран заявил, что не согласится на прекращение огня с Соединенными Штатами без четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся. В Тегеране считают, что простая пауза в войне может дать США возможность перегруппироваться и подготовить новые атаки по Ирану.

Эсмаил Багаи. Фото: Tasnim

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские власти будут рассматривать лишь те предложения, которые предусматривают "конкретные гарантии" недопущения нового витка конфликта.

"Переговоры несовместимы с ультиматумами и угрозами военных преступлений. Прекращение огня будет означать возможность восстановления сил. Ни один рациональный игрок не согласится на это", — заявил дипломат.

По словам Багаи, любые договоренности должны гарантировать долгосрочную стабильность и не позволить США использовать паузу для подготовки к новым боевым действиям.

Заявление иранской стороны прозвучало на фоне резкой риторики со стороны президента США Дональда Трампа. 5 апреля американский лидер опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В сообщении Трамп озвучил ультиматум для Ирана и заявил об ударах по стратегической инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам, если ситуация вокруг Ормузского пролива не изменится. По его словам, дедлайн для разрешения ситуации проходит вечером 7 апреля.

