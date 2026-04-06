Иран отреагировал на предложение о перемирии с США: какие условия выдвинул

Slava Kot
Иран заявил, что не согласится на прекращение огня с Соединенными Штатами без четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся. В Тегеране считают, что простая пауза в войне может дать США возможность перегруппироваться и подготовить новые атаки по Ирану.
Эсмаил Багаи. Фото: Tasnim
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские власти будут рассматривать лишь те предложения, которые предусматривают "конкретные гарантии" недопущения нового витка конфликта.
По словам Багаи, любые договоренности должны гарантировать долгосрочную стабильность и не позволить США использовать паузу для подготовки к новым боевым действиям.
Заявление иранской стороны прозвучало на фоне резкой риторики со стороны президента США Дональда Трампа. 5 апреля американский лидер опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В сообщении Трамп озвучил ультиматум для Ирана и заявил об ударах по стратегической инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам, если ситуация вокруг Ормузского пролива не изменится. По его словам, дедлайн для разрешения ситуации проходит вечером 7 апреля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайном плане мира, по которому Иран и США могут открыть Ормузский пролив, как первый шаг к перемирию.
Также "Комментарии" писали, что в США требуют отстранить Трампа и подвергли сомнению его психическое состояние. Американские политики возмущены нецензурными угрозами президента в сторону Ирана и называют его "невменяемо сумасшедшим".