logo

BTC/USD

69587

ETH/USD

2150.68

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Иран отреагировал на предложение о перемирии с США: какие условия выдвинул
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран отреагировал на предложение о перемирии с США: какие условия выдвинул

Иран заявил, что не согласится на перемирие с США без гарантий, что война не возобновится.

6 апреля 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Иран заявил, что не согласится на прекращение огня с Соединенными Штатами без четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся. В Тегеране считают, что простая пауза в войне может дать США возможность перегруппироваться и подготовить новые атаки по Ирану.

Эсмаил Багаи. Фото: Tasnim

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские власти будут рассматривать лишь те предложения, которые предусматривают "конкретные гарантии" недопущения нового витка конфликта.

"Переговоры несовместимы с ультиматумами и угрозами военных преступлений. Прекращение огня будет означать возможность восстановления сил. Ни один рациональный игрок не согласится на это", — заявил дипломат.

По словам Багаи, любые договоренности должны гарантировать долгосрочную стабильность и не позволить США использовать паузу для подготовки к новым боевым действиям.

Заявление иранской стороны прозвучало на фоне резкой риторики со стороны президента США Дональда Трампа. 5 апреля американский лидер опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В сообщении Трамп озвучил ультиматум для Ирана и заявил об ударах по стратегической инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам, если ситуация вокруг Ормузского пролива не изменится. По его словам, дедлайн для разрешения ситуации проходит вечером 7 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайном плане мира, по которому Иран и США могут открыть Ормузский пролив, как первый шаг к перемирию.

Также "Комментарии" писали, что в США требуют отстранить Трампа и подвергли сомнению его психическое состояние. Американские политики возмущены нецензурными угрозами президента в сторону Ирана и называют его "невменяемо сумасшедшим".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kurdistan24.net/en/story/906059/iran-rejects-ceasefire-proposal-citing-risks-of-enemy-regrouping-spokesperson-says
Теги:

Новости

Все новости