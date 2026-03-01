Иран поднял черный флаг: что это значит (ВИДЕО)

В Иране подняли черный флаг после смерти Хаменеи. Фото из открытых источников

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в стране подняли черный флаг, который является одним из сильнейших символов в шиитской традиции. Его установили над святыней у храма Имама Резы в Мешхеде.

В культурном и религиозном контексте Ирана черный флаг означает траур и одновременно призыв к мести. В шиитской традиции этот жест символизирует, что "кровь не останется без ответа". Его используют во время похорон, в дни памяти святых и в моменты национальной скорби.

Ранее черное знамя Иран поднимал после ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в 2024 году, а также из-за ситуации в Секторе Газа.

После смерти аятоллы Али Хаменеи тысячи людей вышли на улицы разных городов Ирана. В Исфахане толпы собрались на площади Накш-э-Джахан, чтобы почтить память верховного лидера. Иранский государственный телеканал Press TV обнародовал кадры массовых собраний.

Однако, по данным Al Jazeera, иранское общество в настоящее время разделено. Часть поддерживает власть и участвует в траурных мероприятиях, в то время как другие открыто выражают недовольство политическим курсом и вышли на улицы праздновать смерть Али Хаменеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тегеран официально подтвердил смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после ударов США и Израиля. После этого Корпус стражей исламской революции (КИР) заявил о подготовке "интенсивнейшей наступательной операции" в истории Ирана против Израиля и США.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Трампа на ликвидацию Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.