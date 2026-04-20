Іран різко відреагував на жорсткий ультиматум Трампа: що тепер з переговорами

Іран відмовився від участі у новому раунді переговорів зі Сполученими Штатами після різких заяв президента США Дональда Трампа та загострення ситуації в Ормузькій протоці. У Тегерані заявили, що Вашингтон висуває неприйнятні вимоги та одночасно продовжує військовий і економічний тиск.

Аббас Аракчі. Фото з відкритих джерел

За інформацією іранських державних медіа, причиною зриву діалогу стали "надмірні вимоги США", постійна зміна позиції американської сторони та збереження морської блокади. У Тегерані вважають, що за таких умов говорити про серйозні переговори неможливо.

Додатковим фактором став інцидент в Оманській затоці. Іранські військові заявили, що американські сили відкрили вогонь по іранському комерційному судну Touska, пошкодили його навігаційну систему та висадилися на борт. У Тегерані це назвали "морським піратством" і пообіцяли відповідь.

"Попереджаємо, що Збройні сили Ісламської Республіки Іран незабаром дадуть відповідь і відплатять за це збройне піратство з боку американських військових", — йдеться в заяві штабу "Хатам аль-Анбія", який відповідає за координацію бойових дій і управління військовими операціями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що погрози США свідчать про недобросовісність американської влади.

"Погрози на адресу іранських портів, узбережжя та суден, войовничу риторику, висування неприйнятних вимог і постійні суперечності — є чіткіми ознаками недобросовісності США та їхньої несерйозності в дипломатії. Ісламська Республіка Іран використає весь свій потенціал для захисту інтересів і національної безпеки Ірану", — заявив Аракчі.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммед Реза Ареф також попередив, що безпека Ормузької протоки "не є безкоштовною". Він наголосив, що якщо Ірану обмежують експорт нафти, це може вплинути на стабільність світового енергетичного ринку.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що американські військові взяли під контроль судно Touska, яке намагалося прорвати американську блокаду. Крім того, він звинуватив Іран у порушенні перемир’я та пригрозив жорсткою відповіддю. За словами Трампа, "більше не буде ніякого "хорошого хлопця"! Вони будуть знищені швидко, вони будуть знищені легко, якщо вони не приймуть угоду".

