Иран впервые пригрозил Украине нанести удары: детали

Председатель Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

Иран. Фото: из открытых источников

"Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию Украины, в соответствии с Уставом ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики", – заявил Азизи в интервью Iran International.

Это заявление иранский высокопоставленный чиновник сделал сегодня, 14 марта. Украина пока не комментирует эти угрозы.

