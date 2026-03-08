Иран заявил, что захватил в плен американских военных: в США отреагировали

Иран заявил, что во время последних боевых действий несколько американских военных якобы попали в плен. В Вашингтоне эти утверждения категорически отрицали и назвали их дезинформацией.

Американские солдаты. Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал заявление в социальной сети X, где утверждал, что американская сторона якобы скрывает реальные потери на войне. По его словам, несколько солдат США были захвачены в плен, однако Вашингтон якобы сообщает об их гибели в бою во избежание огласки.

"Мне сообщили, что несколько американских солдат попали в плен. Но американцы утверждают, что они погибли в бою. Несмотря на их тщетные попытки, правду они не смогут долго скрывать", — заявил Лариджани.

Иранский чиновник также обвинил США в распространении ложной информации о количестве погибших военных. По словам Лариджани, реальные потери США могут быть больше, чем официально признает американская сторона.

Однако в Центральном командовании США заявления Ирана резко отвергли. Представитель командования в комментарии Al Jazeera подчеркнул, что сообщения о захваченных американских военных не соответствуют действительности.

"Заявления иранского режима о пленении американских солдат — это еще один пример лжи и обмана", — говорится в заявлении.

На 8 марта известно, что шесть американских военных погибли в боях на Ближнем Востоке. По данным CNN, все были убиты в результате иранской ракеты, попавшей во временный оперативный центр в гражданском порту Кувейта. Боеприпас, способный обходить системы противовоздушной обороны, попал в контейнерное сооружение, где находились военные. Сообщается, что сирена воздушной тревоги не сработала.

