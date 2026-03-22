Иран заявил об открытии Ормузского пролива, но назвал ключевое ограничение

Иран сообщил, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, но с ограничением. Проходить могут только суда, не связанные с "врагами Ирана".

Али Мусави. Фото из открытых источников

Представитель Ирана при морском агентстве ООН Али Мусави рассказал, какие корабли могут проходить через Ормузский пролив. По его словам, суда, не принадлежащие к "врагам Ирана", могут проходить по проливу, согласовав меры безопасности с Тегераном.

"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии и взаимное доверие являются ключевыми", — сказал Мусави.

Иранский политик добавил, что последние нападения со стороны США и Израиля стали "причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе".

Комментарии Мусави прозвучали перед ультиматумом президента США Дональда Трампа, который угрожал атаками на иранские электростанции, если пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.

Ормузский пролив обеспечивает транспортировку около пяти мировых поставок нефти и сжиженного газа. После начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран угрожал перекрыть пролив.

