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Израиль нанес атаки по соседней стране

Израильские военные атаковали международный аэропорт другой страны.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Сирийское проправительственное издание Al-Watan заявило, что израильские военные нанесли удар по международному аэропорту Алеппо. Таким образом, аэропорт пока не функционирую. 

Израиль нанес атаки по соседней стране

Израиль атаковал Сирию. где повредил аэропорт в Алеппо. Фото из открытых источников

Согласно информации Al-Watan, удар нанесен по взлетно-посадочным полосам и, таким образом, аэропорт не может осуществлять свою деятельность. Это произошло после того, как аэропорт в Алеппо возобновился после предварительной атаки от Израиля и проработал несколько часов.


Как сообщает израильское издание Times of Israel, удар по аэропорту в Алеппо произошел после того, как две ракеты из Сирии были выпущены по территории Израиля. Таким образом, израильские войска ответили на агрессию со стороны сирийских военных.

Напомним, что 7 октября Израиль атаковали боевики из группировки ХАМАС на юге страны и на время захватили пограничные населенные пункты вблизи сектора Газа. Израильская армия атаковала боевиков, зачистила территорию и готовится к вероятной военной операции в секторе Газа. Между тем разные военные группировки атаковали Израиль на севере страны, в частности, это касается размещенных в Ливане боевиков из Хезболлы, а также военных групп на территории Сирии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай критически реагирует на действия Израиля. В своем жестком заявлении КНР считают, что израильская армия выходит за пределы самообороны из-за действий в секторе Газа. Именно этот регион Израиль взял в блокаду и прекратил снабжение пищей, водой, топливом и электроэнергией.

Также "Комментарии" писали о союзнике России, сделавшем критическое предупреждение для Израиля.



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