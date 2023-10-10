Израиль направил критическое предупреждение для Хезболлы: СМИ узнали детали

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС атаковали южные регионы Израиля. Однако Израиль имеет вблизи своих границ еще одних террористов из группировки Хезболла, которые базируются на территории Ливана и периодически совершают атаки в приграничных зонах. Израиль направил резкое предупреждение боевикам из Хезболлы не атаковать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Согласно информации из ресурса Ynet, Израиль сообщил лидеру военно-политического ливанского движения Хезболла Саиду Насраллу, что нападения на их страну будут иметь значительные последствия для Ливана и других стран, поддерживающих террористов.

"Если Хезболла присоединится к войне, ЦАХАЛ полностью уничтожит Дамаск и нанесет прямые удары по поддерживаемому Ираном сирийскому диктатору Башару Асаду. Кроме того, военные корабли США поддержат Израиль в этой войне", — говорится в сообщении, которое было отправлено при посредничестве Франции.

Напомним, что Минобороны Израиля сообщало об атаках на севере страны во время нападения ХАМАС на юге. Согласно информации, боевики из Хезболлы перешли границу и атаковали израильские позиции. Спустя время ЦАХАЛ объявил, что террористы были уничтожены. Кроме того, Израиль нанес удары по территории Ливана, где могли находиться боевики из Хезболлы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил пять пунктов мести против террористической группировки ХАМАС. Боевики из сектора Газа поставили ультиматум для Израиля.

Также "Комментарии" писали, что СМИ узнали детали телефонного разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом о возможности мирных переговоров.