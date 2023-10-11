Израиль опубликовал количество убитых иностранцев во время атаки ХАМАС: среди них есть украинцы

Министерство иностранных дел Израиля подсчитало, что во время атаки террористов с группировки ХАМАС было убито более 200 иностранцев, в том числе двое граждан Украины.

Число убитых иностранцев в Израиле. Фото: МИД Израиля

Больше всего иностранцев в Израиле были убиты из Таиланда, США и Непала – 18, 11 и 10 человек соответственно. МИД Израиля сообщил, что в настоящее время официально убиты два украинца за период атаки боевиков с ХАМАС. В МИД Украины обновили информацию и подтвердили о трех погибших украинцах. Еще девять раненых, а шесть числятся пропавшими.

Среди погибших в Израиле также граждане Германии, Канады, Франции, России, Аргентины и других стран. Министерство иностранных дел Израиля также информирует, что среди иностранцев есть сотни тех, кто считается пропавшими без вести, поэтому информация впоследствии будет обновляться.

По состоянию на 11 октября Израиль заявил, что палестинская террористическая группировка ХАМАС убила более 1200 человек. В свою очередь официальные представители из Сектора Газы сообщают об около 950 погибших. Таким образом, за несколько дней погибли более двух тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль атакуют с территории трех стран. К нападениям палестинских террористов ХАМАС на юге страны добавились атаки ливанской террористической группировки Хезболла на севере Израиля. Кроме того, Израиль на северо-западе граничит с Сирией. По информации Минобороны Израиля, на той территории произошел запуск ракет по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ совершил обстрел мест, откуда происходили запуски ракет.

Также "Комментарии" писали, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля. Боевики угрожают казнить пленных, если Израиль будет продолжать обстрелы Сектора Газа. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Натаньягу объявил план мести, состоящий из пяти пунктов.



