Израиль отреагировал на угрозы Ирана начать войну на уничтожение

Иран пригрозил, если Израиль продолжит атаковать боевиков на территории Ливана, Тегеран активизирует "фронт Сопротивления" и начнет войну на уничтожение. На эти ультимативные сообщения отреагировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.



Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Фото из открытых источников

Глава МИД Израиля Исраэль Кац дал ответ Ирану в двух пунктах, указав, что режим, который хочет уничтожить других, сам должен быть уничтожен.

"Мой ответ Ирану ясен: Если Хезболла не прекратит огонь и не выйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее со всей силой, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома. Режим, угрожающий уничтожением, заслуживает уничтожения", – сказал Исраэль Кац.

Таким образом, Израиль дал понять Ирану, что не планирует останавливаться из-за угроз Тегерана от ведения боевых действий в отношении Ливана.

Согласно данным "Проекта данных о локации и событиях вооруженных конфликтов", с 7 октября между Израилем и Ливаном было совершено около 7400 атак в обе стороны.

Из-за усиления напряженности между Израилем и Ливаном страны Запада, в частности Канада, Германия и Нидерланды, призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Ливана. В США призвали своих граждан "решительно пересмотреть" поездку в Ливан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прокурор Международного уголовного суда подал запрос, чтобы получить ордер на арест высшего политического руководства Израиля. В Тель-Авиве отреагировали на такие сообщения и указали, что страны, которые поддержат решение МУС, будут иметь последствия.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил применить новое оружие для удара по Израилю.



