Китай вмешался в палестино-израильский конфликт

Руководство Китайской Народной Республики (КНР) заявило о своих намерениях поддержать независимость Палестины и выступить третьей стороной для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Китай в конфликте на Ближнем Востоке - фото из открытых источников

Министр иностранных дел КНР Ван И утверждает, что власти Поднебесной видят только один выход из конфликта, который заключается в создании нового независимого государства — Палестины, которое будет располагаться между Иорданом и Средиземным морем.

Также он отметил, что Китай планирует налаживать диалог между Палестиной и Израилем для решения имеющихся в регионе геополитических проблем. Кроме этого, Ван И назвал стремление палестинцев к независимости "правыми" и "законными".

Напомним, что правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

На данный момент обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам.

Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов.

В материале нашего издания также сообщалось, что одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине, и повлияет ли этот конфликт на нас.

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