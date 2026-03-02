Кувейт сбил три американских истребителя: США обнародовали заявление

США потеряли истребители F-15 над Кувейтом. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты подтвердили потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle над Кувейтом. По данным Центрального командования США, инцидент произошел 1 марта в 23:03 по восточному времени и был вызван "дружеским огнем" кувейтской противовоздушной обороны.

Американские истребители F-15 выполняли задачи по поддержке операции США против Ирана и были сбиты над Кувейтом.

"Три американских истребителя F-15E Strike Eagles, летевшие в поддержку операции "Эпическая ярость", были сбиты над Кувейтом из-за очевидного инцидента с дружеским огнем. В ходе активных боевых действий, включавших атаки иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников, истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтскими системами ПВО", — говорится в заявлении.

Центральное командование США сообщило, что все шесть членов экипажей катапультировались и были эвакуированы. По информации американских военных, их состояние стабильное.

"Кувейт признал этот инцидент и мы благодарны кувейтским силам обороны за усилия и их поддержку в продолжающейся операции. Причина инцидента расследуется. Дополнительная информация будет обнародована, как только она станет доступной", — отметили в CENTCOM.

Военные Кувейта ранее сообщали о падении нескольких американских самолетов вблизи военной авиабазы США "Али Аль-Салем" в Кувейте, однако не уточняли причины. В соцсетях появились видео, на которых видно падение пылающего самолета и спускающегося с парашютом пилота.

