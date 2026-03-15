Главная Новости Мир Ближний Восток Нового лидера Ирана тайно доставили в Москву для лечения в резиденции Путина: что известно
Нового лидера Ирана тайно доставили в Москву для лечения в резиденции Путина: что известно

Моджтаба Хаменеи после ранения мог быть тайно перевезен в Москву и лечится в резиденции Путина.

15 марта 2026, 18:00
Slava Kot

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может находиться в России после ранения, полученного в результате недавних ударов США и Израиля по Ирану. Издание AJ Jariba со ссылкой на источники в иранских политических кругах утверждает, что его тайно доставили в Москву российским военным самолетом в рамках закрытой операции.

Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

По информации собеседников журналистов AJ Jariba, по прибытии в Россию Моджтаба Хаменеи якобы перенес операцию и сейчас проходит лечение в частном медицинском центре, расположенном на территории одной из резиденций главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о больнице, которая обслуживает высших должностных лиц и имеет повышенный уровень безопасности.

Источники объясняют, что решение о транспортировке иранского лидера было связано с серьезностью ранения и угрозами безопасности. Сообщается, что травмы Хаменеи получил 28 февраля во время первых ударов по Ирану. Условия длительной бомбардировки усложнили возможность лечения внутри страны.

Издание также отмечает, что предложение лечить Хаменеи в России якобы лично сделал Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После консультаций иранское руководство согласилось на этот вариант, и уже на той же неделе политика перевезли в Москву.

В то же время, ситуация вокруг нового верховного лидера остается окутанной тайной. Он до сих пор не появлялся на публике и не выступал с видеообращениями. Это вызывало сомнения среди некоторых политических кругов Ирана относительно подлинности первых заявлений, обнародованных от его имени. По данным источников, часть иранских политиков предполагает, что одно из выступлений Хаменеи мог подготовить секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Напомним, что предыдущий верховный лидер страны Али Хаменеи погиб 28 февраля во время удара по Тегерану. В результате которого также погибли несколько членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и одна из невесток.

Источник: https://www.aljarida.com/article/126008
