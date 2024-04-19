О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны

Израиль, похоже, начал отвечать Ирану на атаку, которую тот провел в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе. В пятницу, 19 апреля, стало известно, что нанесен воздушный удар (якобы беспилотниками) по иранской военной авиабазе вблизи Исфахана. Что на данный момент можно сказать об ирано-израильском противостоянии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Обе стороны остались довольны своими действиями

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Этот этап эскалации, похоже, окончен. "Ответка" Израиля, сделанная этой ночью, скорее всего, и была местью за ракетно-дроновую атаку Ирана территории Израиля в конце прошлой недели. Причем, ответили израильтяне так, чтоб не эскалировать ситуацию".

По мнению эксперта, можно говорить, что обе стороны остались довольны своими действиями. Удары нанесли, но при этом постарались избежать большой войны и прямой конфронтации с вовлечением других стран.

"Думаю, в целом какое-то время большой войны ожидать не стоит", – прогнозирует Илия Куса.

Мы будем и далее наблюдать обмен дальними ударами между Ираном и Израилем

По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, было ожидаемо, что Израиль ответит на иранскую атаку. Даже несмотря на то, что США и Европа просили его так не поступать.

"Мол, израильтяне ухайдокали в начале апреля в Сирии ряд иранских генералов, Иран ответил, Израиль с помощью партнеров отбился. Будем считать, что каждый продемонстрировал мускулы. И хватит! Даже Иран намекал. Мол, нанесен удар возмездия. Продолжения не будет, если не будет ответа. Но надо понимать, что это – Ближний Восток. И тут нельзя просто утереться после атаки, подобной той, что устроил Иран", – поясняет эксперт.

Так что, продолжает он, Израиль ожидаемо ударил по иранской территории. Показав, что будет делать то, что считает нужным в рамках собственной нацбезопасности, а не то, что рекомендуют делать партнеры.

"Нет сомнений, что теперь ответит и Иран. Как говорят в политике, чтоб сохранить лицо. Тем более, что Иран претендует на лавры лидера мусульманского мира. При этом Израиль значительно сильнее, к тому же, обладает мощной поддержкой со стороны тех же США и Великобритании (пусть и недовольных, что Нетаньяху пошел на очередную эскалацию). А израильское общество, безусловно, ждало от Нетаньяху ответного хода после иранской атаки. Проглотить такое он не мог", – уверен Виктор Бобыренко.

Так что, констатирует он, мы будем и далее наблюдать обмен дальними ударами между Ираном и Израилем (на сухопутке ничего не будет, между ними нет общей границы), а также использование Тегераном своих прокси со стороны Сирии, Ливана, Йемена и так далее.

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