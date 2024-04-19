О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны

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Кравцев Сергей
Израиль, похоже, начал отвечать Ирану на атаку, которую тот провел в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе. В пятницу, 19 апреля, стало известно, что нанесен воздушный удар (якобы беспилотниками) по иранской военной авиабазе вблизи Исфахана. Что на данный момент можно сказать об ирано-израильском противостоянии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:
По мнению эксперта, можно говорить, что обе стороны остались довольны своими действиями. Удары нанесли, но при этом постарались избежать большой войны и прямой конфронтации с вовлечением других стран.
По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, было ожидаемо, что Израиль ответит на иранскую атаку. Даже несмотря на то, что США и Европа просили его так не поступать.
Так что, продолжает он, Израиль ожидаемо ударил по иранской территории. Показав, что будет делать то, что считает нужным в рамках собственной нацбезопасности, а не то, что рекомендуют делать партнеры.
Так что, констатирует он, мы будем и далее наблюдать обмен дальними ударами между Ираном и Израилем (на сухопутке ничего не будет, между ними нет общей границы), а также использование Тегераном своих прокси со стороны Сирии, Ливана, Йемена и так далее.
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