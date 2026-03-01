Первая реакция ООН на удары США и Израиля по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким заявлением на экстренном заседании Совета Безопасности после массированных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Глава ООН призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, в том числе по иранской ядерной программе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Антониу Гутерриш заявил, что из-за атаки США и Израиля по Ирану и ответ Тегерана с обстрелами по странам региона, в частности ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, мир стал свидетелем опасной эскалации, представляющей угрозу международной безопасности.

"Мы являемся свидетелями угрозы международной безопасности. Такие события могут положить начало ряду других событий, которые никто не сможет контролировать в этой части мира. Силой нельзя разрешать конфликты — только путем диалога политических переговоров", — сказал генсек ООН.

Генсек осудил как удары по территории Ирана, так и последующие атаки Тегерана, которые затронули ряд стран Ближнего Востока.

По его словам, около 20 иранских городов подверглись обстрелам, есть жертвы среди гражданских, в том числе дети. Кроме того, глава ООН указал, что в Израиле ранения получили по меньшей мере 78 человек.

"Я призываю стороны немедленно вернуться к переговорам, в частности, по иранской ядерной программе", — добавил Гутерриш.

