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Премьер Израиля Нетаньяху озвучил план мести ХАМАС из пяти пунктов

Биньямин Нетаньяху объявил пять пунктов мести против террористической группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль.

сегодня, 09:53
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиции и призвал ее присоединиться к правительству национального единства. Подобная ситуация в Израиле была в 1967 году в канун Шестидневной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Премьер Израиля Нетаньяху озвучил план мести ХАМАС из пяти пунктов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху ожидает, что оппозиция присоединится к правительству единства без предварительных условий. Кроме того, Премьер-министр Израиля назвал план мести для ХАМАС, состоящий из пяти пунктов.


  • победить террористов, находящихся на территории Израиля;
  • создать условия и начать масштабную военную операцию в секторе Газа;
  • сохранить контроль на других участках, в том числе на севере, где атакует Хезболла;
  • продолжить и усилить международную поддержку Израиля;
  • объединить страну в борьбе с террористами.

Премьер-министр заявил, что первые ракетные удары по сектору Газа, это "это только начало". По словам Нетаньяху Израиль "уничтожил сотни террористов и не остановимся на этом". Кроме того, премьер добавил, что израильская армия в поисках боевиков ХАМАС в секторе Газа и "превратит город в руины", если это потребуется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля. Боевики угрожают казнить заложников и транслировать это в прямом эфире, если Израиль будет продолжать атаковать сектор Газа. Израильские чиновники заявили, что будут продолжать совершать атаки, несмотря на возможную угрозу для жизни граждан страны.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Израиля, сделавшем заявление о мирных переговорах. Нетаньяху считает, что Израиль пока не будет вести переговоры с ХАМАСом и собирается зачистить территорию сектора Газа.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-urges-opposition-to-join-unity-government-without-preconditions/
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Ігор

сегодня, 09:06

Героїв не вбити! Герої не вмирають! Вони, як і українці, борються за своє існування з терористичною країною головорізів, де владу узурпував карликовий царьок-фашист. Грозний-Гроза-Газа. Арабська Буча.


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