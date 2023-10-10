Премьер Израиля Нетаньяху озвучил план мести ХАМАС из пяти пунктов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиции и призвал ее присоединиться к правительству национального единства. Подобная ситуация в Израиле была в 1967 году в канун Шестидневной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху ожидает, что оппозиция присоединится к правительству единства без предварительных условий. Кроме того, Премьер-министр Израиля назвал план мести для ХАМАС, состоящий из пяти пунктов.

победить террористов, находящихся на территории Израиля;

создать условия и начать масштабную военную операцию в секторе Газа;

сохранить контроль на других участках, в том числе на севере, где атакует Хезболла;

продолжить и усилить международную поддержку Израиля;

объединить страну в борьбе с террористами.

Премьер-министр заявил, что первые ракетные удары по сектору Газа, это "это только начало". По словам Нетаньяху Израиль "уничтожил сотни террористов и не остановимся на этом". Кроме того, премьер добавил, что израильская армия в поисках боевиков ХАМАС в секторе Газа и "превратит город в руины", если это потребуется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля. Боевики угрожают казнить заложников и транслировать это в прямом эфире, если Израиль будет продолжать атаковать сектор Газа. Израильские чиновники заявили, что будут продолжать совершать атаки, несмотря на возможную угрозу для жизни граждан страны.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Израиля, сделавшем заявление о мирных переговорах. Нетаньяху считает, что Израиль пока не будет вести переговоры с ХАМАСом и собирается зачистить территорию сектора Газа.