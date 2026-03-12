Президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что прекращение конфликта между Ираном, США и Израилем возможно только при выполнении нескольких ключевых условий. Среди них лидер страны назвал признание "законных прав" Ирана, выплату репараций и предоставление международных гарантий безопасности, которые должны предотвратить будущие атаки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

Масуд Пезешкиан рассказал, что обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке с представителями России и Пакистана. По его словам, Тегеран остается благосклонным к миру в регионе, но готов к деэскалации только при наличии четких гарантий.

"Я подтвердил преданность Ирану миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, разожженной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и жесткие международные гарантии от предстоящей агрессии", — написал Пазешкиан в социальной сети X.

Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая перед поклонниками в штате Кентукки, заявил, что война в Иране фактически завершилась еще в начале военной операции.

"Мы победили. Мы победили, в первое время все закончилось", — сказал Трамп, не предоставив конкретных доказательств в подтверждение своих слов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль совершили совместные атаки по Тегерану и другим иранским городам. В результате ударов погибли высокопоставленные военные командиры и гражданские лица, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес серию ракетных и беспилотных ударов по целям, связанным с США и Израилем на Ближнем Востоке. Атаки были направлены на объекты в Израиле, Иордании, Ираке и странах Персидского залива, где расположены американские военные базы.

