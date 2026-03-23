Главная Новости Мир Ближний Восток США в шаге от ловушки в Иране, в которую Россия попала в Украине
США в шаге от ловушки в Иране, в которую Россия попала в Украине

Захват острова Харк может стать стратегической ловушкой для США в войне против Ирана.

23 марта 2026, 15:35
Slava Kot

Возможный захват стратегического острова Харк в Иране может создать для США те же риски, с которыми столкнулась Россия при удержании острова Змеиный в Черном море. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Американские солдаты. Фото из открытых источников

Игорь Семиволос в эфире телеканала "Эспрессо" предположил, что решение о возможном размещении американских войск на острове Харк может обернуться стратегической ловушкой.

"Соединенные Штаты Америки могут захватить остров Харк, но это ловушка, потому что пребывание американского контингента на этой территории будет напоминать пребывание российского контингента на острове Змеиный", — отметил Семиволос.

Семиволос провел параллель с ситуацией 2022 года, когда российские войска контролировали остров Змеиный, но из-за постоянных ударов украинских сил и проблем со снабжением были вынуждены покинуть его. По его мнению, подобные риски могут возникнуть и для американских военных в случае такой операции против Ирана.

"Ситуация действительно критическая, и я думаю, что у иранцев есть возможности наносить удары, несмотря на то, что их ракетный потенциал значительно уменьшился по сравнению с началом войны", — добавил Семиволос.

Остров Харк имеет важное стратегическое значение, ведь он расположен недалеко от Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили союзников о готовности захватить новые территории.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о пятидневной паузе в ударах США по иранской энергетической инфраструктуре. Иран отреагировал и отрицал слова американского президента.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
