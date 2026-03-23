Трамп несподівано оголосив паузу в ударах по Ірану: що сталося

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану після проведення переговорів між сторонами. За його словами, рішення ухвалено на тлі "продуктивних" контактів з Тегераном, які можуть стати кроком для закінчення війни.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що переговори між представниками США та Ірану тривали протягом двох днів і, за оцінкою Вашингтона, вони мали конструктивний характер.
У підсумку президент США оголосив про п’ятиденну перерву американських ударів по деяким об’єктах Ірану.
Заява пролунала за кілька годин до завершення 48-годинного ультиматуму, який раніше висунув президент США. Трамп попереджав, що Сполучені Штати можуть завдати ударів по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран не відкриє судноплавство через Ормузьку протоку.
