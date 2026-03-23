Трамп несподівано оголосив паузу в ударах по Ірану: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану після проведення переговорів між сторонами. За його словами, рішення ухвалено на тлі "продуктивних" контактів з Тегераном, які можуть стати кроком для закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що переговори між представниками США та Ірану тривали протягом двох днів і, за оцінкою Вашингтона, вони мали конструктивний характер.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже добрі та продуктивні переговори щодо повного врегулювання наших воєнних дій на Близькому Сході", — пише Трамп.

У підсумку президент США оголосив про п’ятиденну перерву американських ударів по деяким об’єктах Ірану.

"Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних розмов, які триватимуть протягом тижня, я доручив військовому міністерству відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п'ятиденний період, за умови успіху поточних зустрічей та обговорень", — йдеться в заяві Трампа.

Заява пролунала за кілька годин до завершення 48-годинного ультиматуму, який раніше висунув президент США. Трамп попереджав, що Сполучені Штати можуть завдати ударів по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран не відкриє судноплавство через Ормузьку протоку.

