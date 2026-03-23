США за крок від пастки в Ірані, у яку Росія потрапила в Україні

Slava Kot
Можливе захоплення стратегічного острова Харк у Ірані може створити для США ті самі ризики, з якими зіткнулася Росія під час утримання остріва Зміїний у Чорному морі. Таку думку висловив виконавчий директор Центр близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Американські солдати. Фото з відкритих джерел
Ігор Семиволос ефірі телеканалу "Еспресо" припустив, що рішення про можливе розміщення американських військ на острові Харк може обернутися стратегічною пасткою.
Семиволос провів паралель з ситуацією 2022 року, коли російські війська контролювали острів Зміїний, але через постійні удари українських сил і проблеми з постачанням були змушені залишити його. На його думку, подібні ризики можуть виникнути і для американських військових у разі такої операції проти Ірану.
Острів Харк має важливе стратегічне значення, адже він розташований неподалік від Ормузької протоки, яка є однією з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.
