США за крок від пастки в Ірані, у яку Росія потрапила в Україні

Можливе захоплення стратегічного острова Харк у Ірані може створити для США ті самі ризики, з якими зіткнулася Росія під час утримання остріва Зміїний у Чорному морі. Таку думку висловив виконавчий директор Центр близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Американські солдати. Фото з відкритих джерел

Ігор Семиволос ефірі телеканалу "Еспресо" припустив, що рішення про можливе розміщення американських військ на острові Харк може обернутися стратегічною пасткою.

"Сполучені Штати Америки можуть захопити острів Харк, але це пастка, тому що перебування американського контингенту на цій території буде нагадувати перебування російського контингенту на острові Зміїний", — зазначив Семиволос.

Семиволос провів паралель з ситуацією 2022 року, коли російські війська контролювали острів Зміїний, але через постійні удари українських сил і проблеми з постачанням були змушені залишити його. На його думку, подібні ризики можуть виникнути і для американських військових у разі такої операції проти Ірану.

"Ситуація справді критична, і я думаю, що іранці мають можливості завдавати ударів, попри те, що їхній ракетний потенціал значно зменшився порівняно з початком війни", — додав Семиволос.

Острів Харк має важливе стратегічне значення, адже він розташований неподалік від Ормузької протоки, яка є однією з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

