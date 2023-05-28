Талибан атаковал Иран: обещают захватить Тегеран за 24 часа

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Slava Kot
Террористическая группировка Талибан заявила, что совершит нападение на Иран и захватит столицу страны в течение 24 часов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Aljazeera.
Талибан атаковал приграничные территории Ирана. Фото из открытых источников
На границе Ирана и Афганистана, находящегося под контролем Талибана, возник конфликт, в котором погибли по меньшей мере два иранских пограничника и один талиб. Афганистан указывает, что иранские пограничники первыми открыли огонь, а Иран объявил, что ситуация находится под контролем.
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Несмотря на это, один из лидеров Тилибана пригрозил Ирану вторжением своих войск.
Конфликтная ситуация произошла после того, как в начале месяца президент Ирана Ибрагим Райси предупредил талибов не нарушать договор 1973 года. В нем предполагалось, что Афганистан не имеет права ограничивать поток реки Гильменд, поставляющей воду в восточные регионы Ирана. Талибы проигнорировали сообщения от Тегерана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Соединенных Штатов узнала, сколько Россия получила иранских дронов с начала вторжения в Украину. Кроме того, Россия пытается наладить производство иранских беспилотников в Белоруссии.
Также "Комментарии" писали об Иране казнив шпиона, который был завербован Великобританией — его выдали российские спецслужбы.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 10:48
Чудово, а там і Ізраїль поруч. Представники якого і є справжніми власниками православної війни корумпованих. Саме з території Ізраїлю Шендеровіч заявив що нехай українці допоможуть нам відібрати владу у Путіна, а далі нам з ціми нацистами не по дорозі.