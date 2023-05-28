Талибан атаковал Иран: обещают захватить Тегеран за 24 часа

Террористическая группировка Талибан заявила, что совершит нападение на Иран и захватит столицу страны в течение 24 часов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Aljazeera.



Талибан атаковал приграничные территории Ирана. Фото из открытых источников

На границе Ирана и Афганистана, находящегося под контролем Талибана, возник конфликт, в котором погибли по меньшей мере два иранских пограничника и один талиб. Афганистан указывает, что иранские пограничники первыми открыли огонь, а Иран объявил, что ситуация находится под контролем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Несмотря на это, один из лидеров Тилибана пригрозил Ирану вторжением своих войск.

"Возьмем Тегеран в течение нескольких часов, если Амир уль Моминин (верховный лидер Талибана) позволит. Мы будем бороться с Ираном с большим энтузиазмом, чем с США. Если наши старейшины объявят джихад, мы захватим весь Иран через 24 часа", — заявил заместитель министра обороны Абдул Хамид Хорасани.

Конфликтная ситуация произошла после того, как в начале месяца президент Ирана Ибрагим Райси предупредил талибов не нарушать договор 1973 года. В нем предполагалось, что Афганистан не имеет права ограничивать поток реки Гильменд, поставляющей воду в восточные регионы Ирана. Талибы проигнорировали сообщения от Тегерана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Соединенных Штатов узнала, сколько Россия получила иранских дронов с начала вторжения в Украину. Кроме того, Россия пытается наладить производство иранских беспилотников в Белоруссии.

Также "Комментарии" писали об Иране казнив шпиона, который был завербован Великобританией — его выдали российские спецслужбы.