Трамп неожиданно объявил паузу в ударах по Ирану: что произошло
НОВОСТИ

Трамп неожиданно объявил паузу в ударах по Ирану: что произошло

Трамп заявил о пятидневной паузе в ударах США по иранской энергетической инфраструктуре.

23 марта 2026, 13:50
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил о временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана после переговоров между сторонами. По его словам, решение принято на фоне продуктивных контактов с Тегераном, которые могут стать шагом к окончанию войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана продолжались в течение двух дней и, по оценке Вашингтона, они носили конструктивный характер.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном урегулировании наших военных действий на Ближнем Востоке", — пишет Трамп.

В итоге президент США объявил о пятидневном перерыве американских ударов по некоторым объектам Ирана.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных разговоров, которые продлятся в течение недели, я поручил военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период, при условии успеха текущих встреч и обсуждений", — говорится в заявлении Трампа.

Заявление прозвучало за несколько часов до завершения 48-часового ультиматума, ранее выдвинувшегося президентом США. Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран не откроет судоходство через Ормузский пролив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран ответил на жесткий ультиматум Трампа по Ормузскому проливу.

Также "Комметнари" писали, что кронпринц Ирана в изгнании обратился к Трампу с предложением.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116278232362967212
