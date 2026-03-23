Трамп неожиданно объявил паузу в ударах по Ирану: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил о временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана после переговоров между сторонами. По его словам, решение принято на фоне продуктивных контактов с Тегераном, которые могут стать шагом к окончанию войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана продолжались в течение двух дней и, по оценке Вашингтона, они носили конструктивный характер.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном урегулировании наших военных действий на Ближнем Востоке", — пишет Трамп.

В итоге президент США объявил о пятидневном перерыве американских ударов по некоторым объектам Ирана.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных разговоров, которые продлятся в течение недели, я поручил военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период, при условии успеха текущих встреч и обсуждений", — говорится в заявлении Трампа.

Заявление прозвучало за несколько часов до завершения 48-часового ультиматума, ранее выдвинувшегося президентом США. Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран не откроет судоходство через Ормузский пролив.

