Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана
Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана

Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет быть у власти без одобрения США. Совет экспертов избрал сына Али Хаменеи новым лидером.

9 марта 2026, 07:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о новом верховном лидере Ирана. По словам американского лидера, будущее иранского руководства во многом зависит от позиции Соединенных Штатов.

Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что новый руководитель Ирана вряд ли сможет долго удержаться у власти без поддержки или хотя бы косвенного одобрения со стороны Вашингтона.

"Если он не получит одобрения от нас, он не продержится долго. Мы хотим быть уверены, что нам не придется возвращаться каждые 10 лет, когда у вас не будет такого президента, как я, который этого не сделает", – сказал Трамп.

По словам Трампа, ключевой целью американской политики остается недопущение появления ядерного оружия в Иране.

"Я не хочу, чтобы через пять лет люди вернулись и снова сделали то же или, что еще хуже, позволили Ирану получить ядерное оружие", — добавил Трамп.

На вопрос журналистов, готов ли он поддержать кандидата, связанного с предыдущим режимом, американский президент ответил, что это возможно, если такой человек сможет обеспечить стабильность и изменение политики Тегерана.

Политический кризис в Иране обострился после гибели предыдущего верховного лидера Али Хаменеи, убитого 28 февраля во время военной операции США и Израиля. Вскоре после угроз Трампа члены Совета экспертов Ирана объявили о назначении новым верховным лидером сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи. Ожидается, что новый руководитель страны продолжит политический курс своего отца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал единственное условие наземной военной операции США против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Иран заявил, что захватил в плен американских военных. В США отреагировали.



