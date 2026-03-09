Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о новом верховном лидере Ирана. По словам американского лидера, будущее иранского руководства во многом зависит от позиции Соединенных Штатов.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что новый руководитель Ирана вряд ли сможет долго удержаться у власти без поддержки или хотя бы косвенного одобрения со стороны Вашингтона.

"Если он не получит одобрения от нас, он не продержится долго. Мы хотим быть уверены, что нам не придется возвращаться каждые 10 лет, когда у вас не будет такого президента, как я, который этого не сделает", – сказал Трамп.

По словам Трампа, ключевой целью американской политики остается недопущение появления ядерного оружия в Иране.

"Я не хочу, чтобы через пять лет люди вернулись и снова сделали то же или, что еще хуже, позволили Ирану получить ядерное оружие", — добавил Трамп.

На вопрос журналистов, готов ли он поддержать кандидата, связанного с предыдущим режимом, американский президент ответил, что это возможно, если такой человек сможет обеспечить стабильность и изменение политики Тегерана.

Политический кризис в Иране обострился после гибели предыдущего верховного лидера Али Хаменеи, убитого 28 февраля во время военной операции США и Израиля. Вскоре после угроз Трампа члены Совета экспертов Ирана объявили о назначении новым верховным лидером сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи. Ожидается, что новый руководитель страны продолжит политический курс своего отца.

