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В Иерусалиме неизвестный открыл огонь по людям: что известно

В Старом городе Иерусалима ликвидировали 40-летнего террориста, который открыл огонь по мирным жителям

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня утром, 21 ноября, в Старом городе Иерусалима произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб человек, еще четверо — получили ранения.

В Иерусалиме неизвестный открыл огонь по людям: что известно

Стрельба в Иерусалиме / Фото: jpost.com

Как сообщает издание The Jerusalem Post, 40-летний мужчина открыл огонь по мирным жителям у Цепных ворот Старого города. В результате нападения пострадало 5 человек — трое гражданских и 2 сотрудников полиции. Один из пострадавших скончался в отделении больницы, не приходя в сознание. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, у троих — легкие ранения, их жизни ничего не угрожает. 

Правоохранители ликвидировали террориста, открыв ответный огонь. Как сообщил министр общественной безопасности Омера Бар-Лева, мужчина был связан с ХАМАС (исламистским движением, правящим в секторе Газа, — прим. авт.). Во время стрельбы он использовал оружие, которое недоступно в Израиле.

Напомним, что в США на Хэллоуин на вечеринке в Сакраменто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Неизвестный зашел в банкетный зал и открыл огонь, а после скрылся с места преступления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что криминальные элементы из группы местных наркодилеров устроили стрельбу на курорте в Мексике. Один турист получил ранение, также были убиты двое местных мужчин.

Читайте также, что в американском городе Балтимор, что в штате Мэриленд вооруженный мужчина зашел в барбершоп и открыл огонь по парикмахеру. Жертва нападавшего скончалась от полученных травм.  Как оказалось, в этот момент в салоне стригся сотрудник правоохранительных органов. В статье указывается, что мужчина не был на дежурстве. 


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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/terrorist-attack-reported-at-jerusalems-old-city-685571
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