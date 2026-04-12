В Иране отреагировали на срыв переговоров с США: что заявили

Slava Kot
После почти суток интенсивных переговоров между США и Ираном стороны так и не смогли достичь соглашения по длительному прекращению конфликта. В Тегеране заявили, что ключевым препятствием стали разногласия с США по нескольким принципиальным вопросам.
Мохаммад Багер Галибаф. Фото: AFP
Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что переговоры в Исламабаде дали частичные результаты, однако "две-три ключевые темы" остались нерешенными. По его словам, ожидать прорыва за один раунд было нереалистично.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что иранская делегация действовала с "доброй волей", однако не смогла получить достаточный уровень доверия к американской стороне. Он также подчеркнул, что опыт предыдущих конфликтов заставляет Тегеран осторожно относиться к подобным договоренностям.
С американской стороны ранее отмечали, что главной проблемой является нежелание Тегерана взять четкие обязательства по отказу от ядерной программы. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркивал, что именно этот вопрос остается определяющим для достижения соглашения.
По информации западных СМИ, среди спорных тем были требования Ирана по контролю над Ормузским проливом и нежелание отказываться от запасов обогащенного урана.
