В Иране отреагировали на срыв переговоров с США: что заявили

После почти суток интенсивных переговоров между США и Ираном стороны так и не смогли достичь соглашения по длительному прекращению конфликта. В Тегеране заявили, что ключевым препятствием стали разногласия с США по нескольким принципиальным вопросам.

Мохаммад Багер Галибаф. Фото: AFP

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что переговоры в Исламабаде дали частичные результаты, однако "две-три ключевые темы" остались нерешенными. По его словам, ожидать прорыва за один раунд было нереалистично.

"Не стоило ожидать заключения соглашения с Соединенными Штатами за одну встречу. Хотя и был найден определенный компромисс в некоторых аспектах, по двум-трем ключевым вопросам существуют существенные разногласия", — сказал Бакаи.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что иранская делегация действовала с "доброй волей", однако не смогла получить достаточный уровень доверия к американской стороне. Он также подчеркнул, что опыт предыдущих конфликтов заставляет Тегеран осторожно относиться к подобным договоренностям.

"Мои коллеги в иранской делегации выдвинули конструктивные инициативы по продвижению вперед, но другая сторона в конце концов не смогла в этом раунде переговоров получить доверие иранской делегации. США поняли нашу логику и наши принципы, и теперь пора решить, способны ли они завоевать наше доверие", — сказал Галибаф.

С американской стороны ранее отмечали, что главной проблемой является нежелание Тегерана взять четкие обязательства по отказу от ядерной программы. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркивал, что именно этот вопрос остается определяющим для достижения соглашения.

По информации западных СМИ, среди спорных тем были требования Ирана по контролю над Ормузским проливом и нежелание отказываться от запасов обогащенного урана.

