В Израиле прошли масштабные митинги с призывом окончить войну

Тысячи людей в нескольких крупных городах Израиля, в частности в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме, вышли на митинг с призывами освободить пленных, прекратить боевые действия против ХАМАС и призвали к выборам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.



Протесты в Израиле. Фото из открытых источников

Вечером 20 января тысячи демонстрантов собрались на главных площадях Израиля в нескольких городах с призывом освободить более 130 заложников, содержащихся в Секторе Газа, боевиками ХАМАС после их нападения в октябре 2023 года.

Акцию протестов организовал Форум семей заложников и пропавших без вести, призывавших прекратить военные действия израильской армии в Секторе Газа в обмен на возвращение заложников. Ранее ХАМАС предлагал в качестве варианта по предпосылкам для выдачи пленных прекращение боевых действий армии Израиля на палестинской территории.

Один из протестующих оказался отцом заложника Алона Шамриза, ошибочно убитого израильскими военными в декабре.

"Когда мы придем, все заложники погибнут. Еще не поздно их освободить", – сказал Ави Шамриз.

Другие же объясняли, что их родственники, находящиеся в плену, переживают ужасную ситуацию, поэтому нужно быстрее их освободить. Часть митингующих провела акцию протеста возле частной резиденции Нетаньяху, где кричали в мегафоны к премьеру: "Договорись, немедленно!" Также среди протестующих были группы, требовавшие отставки правительства и самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль обсуждает возможность переселить палестинцев в другие страны.

Также "Комментарии" писали о Шейхе Мохаммеде бин Заиде, который отреагировал на идею выплатить средства палестинцам заявлением о Зеленском.