В течение следующих 24 часов в Иране будет настоящий ад: к чему готовятся США
В течение следующих 24 часов в Иране будет настоящий ад: к чему готовятся США

CNN пишет о том, что США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов

3 марта 2026, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США готовятся к "значительному" усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

В течение следующих 24 часов в Иране будет настоящий ад: к чему готовятся США

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный американский чиновник отметил, Вашингтон ослабил оборону Ирана и теперь намерен переходить к следующему этапу.

"Первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана, и на следующем этапе основное внимание будет уделено уничтожению ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота", — сказал официальный представитель.

При этом источник добавил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3.

Стоит отметить, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары от американских военных по Ирану еще впереди и следующий этап будет более суровым для этой страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в X журналиста ABC News Джонатана Карла.




Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/iran-israel-us-attack-03-02-26-intl-hnk?post-id=cmm9r0ebb00003b6s8ob3wk9x
