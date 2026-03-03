В течение следующих 24 часов в Иране будет настоящий ад: к чему готовятся США

США готовятся к "значительному" усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный американский чиновник отметил, Вашингтон ослабил оборону Ирана и теперь намерен переходить к следующему этапу.

"Первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана, и на следующем этапе основное внимание будет уделено уничтожению ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота", — сказал официальный представитель.

При этом источник добавил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3.

Стоит отметить, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары от американских военных по Ирану еще впереди и следующий этап будет более суровым для этой страны.

