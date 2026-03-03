Протягом наступних 24 годин в Ірані буде справжнє пекло: до чого готуються США

США готуються до "значного" посилення атак по Ірану протягом наступних 24 годин. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "CNN".

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

Високопоставлений американський чиновник зазначив, що Вашингтон послабив оборону Ірану і тепер має намір переходити до наступного етапу.

"Перший етап атак дозволив послабити оборону Ірану, і на наступному етапі основну увагу буде приділено знищенню ракетного виробництва країни, безпілотних літальних апаратів та військово-морського флоту", — сказав офіційний представник.

При цьому джерело додало, що запаси ракет виснажуються, особливо ракет Tomahawk для ураження наземних цілей та винищувачів-перехоплювачів SM-3.

Варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари від американських військових по Ірану ще попереду і наступний етап буде суворішим для цієї країни.

