Блокада поляками украинской границы: реально ли найти компромисс, кто виноват в кризисе

Польские фермеры усиливают блокаду украинского экспорта. Причем явно перегибают – за их вандальские действия с рассыпанием украинского зерна уже извинился (правда, своеобразно) министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, а прокуратура начала расследование. Но так ли всё однозначно в происходящем? И только ли польская сторона виновата? С такими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Нынешняя ситуация бьет как по имиджу Украины, так и по имиджу Польши

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поясняет:

"Ситуация с украинским экспортом в Польше явно политизирована. Политические силы, которые выстраивали свою кампанию на недавних парламентских выборах, в том числе накаляя ситуацию касательно вопроса украинской продукции, перевозчиков, будут использовать это и сейчас. Чтоб так или иначе мобилизовать своих сторонников".

По мнению эксперта, для правительства Дональда Туска, который является другом Украины, эта ситуация политически, имиджево является неприятной.

"Вопрос надо решать. Но для этого следует разговаривать, коммуницировать. Уже понятно, что мало делать это на уровне министров сельского хозяйства. Тем более, после того, когда произошел инцидент с рассыпанием украинского зерна", — отмечает Виталий Бала.

На данный момент, продолжает он, решение так и не найдено, хоть блокирование в той или иной мере идет не первый месяц.

Но европейцы и так в последнее время активизировались в данном плане. Есть ли смысл ехать в те же Германию, Францию, которые открыто заявляют о готовности давать нам больше оружие, наращивают мощности ВПК? Может, следовало бы посетить Польшу, с которой у нас такая долгоиграющая проблема с украинским экспортом? Почему ни премьер Шмыгаль, ни президент Зеленский не поедут в Польшу – решать эти вопросы? Почему наше руководство не выступит по польскому ТВ, не пояснит соседям ситуацию, не предложит некий устраивающий всех выход? Почему мы вместе с поляками не сядем обговорить эти вопросы на уровне руководства ЕС? Без лишних шума-пыли, без взаимных обвинений, а – максимально конструктивно. Ведь нынешняя ситуация бьет как по имиджу Украины, так и по имиджу Польши", – констатирует политолог. "Понятно, что нам нужно оружие и боеприпасы, ради чего президент Украины намерен на этой неделе совершить западноевропейское турне

Создается впечатление, что у нас – определенный экспортный хаос

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что достичь решения, которое устроило бы обе стороны, достичь тяжело. Потому что интересы прямо противоположные.

"У наших аграриев и экспортеров их продукции есть желании как можно больше отправить в Европу и заработать на этом. У польских же фермеров проблема в том, что так создается дополнительное предложение на рынке, что приводит к падению их доходов. В то же время, на мой взгляд, есть серьезная недоработка именно с украинской стороны. Создается впечатление, что у нас – определенный экспортный хаос. У меня большой вопрос – куда именно мы вывозим свое зерно зерновозами? Это точно не эффективно, если речь идет о большом расстоянии. Получается, данное зерно, скорее всего, оседает в Польше. Где есть еще и многочисленные рыночные злоупотребления. Отследить зерновоз тяжело. Где он находится, что с его грузом? И бывает такое, что зерно вывозится за территорию Польши, а потом ввозится и реализуется уже как якобы собранное местными фермерами. Которые за это получают еще и дополнительные дотации", – поясняет эксперт.

Но в то время, как одни, участвующие в схемах, наживаются, другие несут убытки, подчеркивает он. Ведь формально количество аграрной продукции на рынке увеличивается.

"То есть, имеются существенные внутренние злоупотребления. И это проблема польской власти. Но есть и украинский проблемный фактор. В итоге – перенасыщение рынка. Мы так и не наладили вместе с Еврокомиссией (ЕК) механизм, чтоб украинская продукция не оставалась на территории Польши. Причем, не только ее, но и других европейских соседей Украины – Словакии, Румынии, фермеры которых также страдают", – отмечает Борис Кушнирук.

По его мнению, крайне важно обеспечить механизм, при котором наш экспорт (прежде всего – аграрный) будет расходиться по всему ЕС.

напряжением отношений и так далее, – считает эксперт. – Я тут более склонен обвинять украинское правительство. Как не было, так и нет прозрачной процедуры – что мы и как экспортируем". "Объективно – украинские экспортеры заинтересованы отправить продукцию как можно ближе. Логистическое плечо тогда меньше, соответственно, меньше траты на перевозку. Именно поэтому аграрная продукция Украины массово оседает в странах-соседях. Создавая существенное давление на их внутренний рынок. Еще с начала прошлого года я отмечал, что Украина должна совместно с ЕК наладить механизм, гарантированно обеспечивающий, чтоб наш аграрный экспорт не оставалась в странах-соседях, а расходилась по всему Евросоюзу. Требовалось бы субсидирование трат на транспорт. Но это было бы не столь затратно и куда выгоднее, чем получать ту головную боль, которую все мы имеем теперь с блокированием границ

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