Скандал с украинским зерном в Польше: Прокуратура начала расследование

По предварительным данным полиции, участники акции протеста на польской границе сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, следовавших из Украины. Как следствие, в результате этого часть зерна высыпалась на проезжую часть. По предварительным оценкам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

Украинское зерно в Польше

Как сообщила пресс-секретарь Люблинской региональной прокуратуры Агнешка Кемпка, расследование было начато по двум статьям – уничтожение имущества, а также нарушение таможенной безопасности.

"В настоящее время по делу ведется рассмотрение. Мы допрашиваем свидетелей, собираем записи камер видеонаблюдения и документацию по трем перевозкам",

– рассказала Агнешка Кемпка.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что протестующие на границе с Польшей выписали из трех фур зерно , чем спровоцировали скандал.

"Комментарии" сообщали, что посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из грузовиков, следовавших транзитом в Литву. В посольстве считают, что польская сторона должна решительно отреагировать в правовом поле "на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем".

Кроме того, в Минагро заявили, что уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

Вместе с тем, в Польше хотят проверять все украинское зерно , даже то, что идет транзитом. Там отмечают, что в Германии вроде бы устанавливают его ненадлежащее качество, и тогда это украинское зерно возвращается в Польшу как европейское.





