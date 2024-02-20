К протесту польских фермеров присоединились охотники. Чего хотят они

20 февраля ассоциация "Охотники в действии" сообщила, что с сегодняшнего дня будет протестовать вместе с польскими фермерами, блокирующими пункты пропуска на границе с Украиной.

Протест фермеров

Как сообщили в ассоциации, охотники хотят поддержать требования протестующих, а также предъявить свои требования правительству.

В ассоциации охотников подчеркнули, что они выступают против разрушения польского сельского хозяйства путем делегализации охоты.

"Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это принципы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследие многих поколений поляков",

– заявили в ассоциации.

Кроме того, "Охотники в действии" обратились с призывом к своим единомышленникам "стать со своим авто за каждым фермерским трактором".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога. Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.