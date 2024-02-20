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К протесту польских фермеров присоединились охотники. Чего хотят они

Одна из ассоциаций охотников Польши сообщила, что решила поддержать протест фермеров и присоединиться к блокированию границы с Украиной, передает RMF24

сегодня, 12:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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20 февраля ассоциация "Охотники в действии" сообщила, что с сегодняшнего дня будет протестовать вместе с польскими фермерами, блокирующими пункты пропуска на границе с Украиной.

К протесту польских фермеров присоединились охотники. Чего хотят они

Протест фермеров

Как сообщили в ассоциации, охотники хотят поддержать требования протестующих, а также предъявить свои требования правительству.

В ассоциации охотников подчеркнули, что они выступают против разрушения польского сельского хозяйства путем делегализации охоты.

"Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это принципы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследие многих поколений поляков",
– заявили в ассоциации.

Кроме того, "Охотники в действии" обратились с призывом к своим единомышленникам "стать со своим авто за каждым фермерским трактором".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.

Вместе с тем, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что у польских властей нет политической воли, чтобы остановить протест на границе.

Также, "Комментарии" сообщали, что МИД Украины обратилось к власти Польши немедленно разблокировать границу с Украиной и прекратить антиукраинскую риторику протестующих.

Кроме того, известно, что протесты фермеров обострились. Вблизи пункта "Медики-Шегиня" была заблокирована железная дорога. Из одного из вагонов протестующие высыпали на рельсы украинское зерно.




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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-mysliwi-razem-z-rolnikami-w-protestach-wezma-udzial-kola-low,nId,7342956#crp_state=1
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:56

Так, їм треба об'єднуватись. Нехай подивляться наприклад Палестини та України щоб зрозуміти що їх очікує якщо вони підуть на поступки юдейським баригам. Поки фермери банкрутують агробариги получають чергові звання і нагороди від Фюрера відшкодування ПДВ... Тобто в них все чудово з обкраданням в обох країнах. Ще й крокодилячі сльози проливають про голодних десь у Африці.


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