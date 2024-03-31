Можно ли найти взаимопонимание с поляками: на что стоит обратить внимание Варшаве

Во время переговоров между украинской и польской делегациями в Варшаве 28 марта своим поведением шокировал замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. В истерической форме он буквально сорвал намечающиеся договоренности о транзите украинского зерна. А, когда о подобном недостойном поведении стало известно, заявил, что его просто пытаются дискредитировать. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что хоть и является, "пожалуй, самым проукраинским политиком в Европе", но для него на первом месте – интересы поляков. О чем говорят подобные действия и заявления членов польского правительства? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Полякам следует задуматься над тем, что творит РФ

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поделился таким комментарием:

"Туск, действительно, позиционирует себя самым проукраинским политиком Европы. Но мы видим, какие сложности Польша даже при его премьерстве, создает нам с экспортом и в целом с перевозками. Последние переговоры, увы, не привели к принципиальным прорывам. Почему-то в польском правительстве отдельные деятели уровня замминистра вели себя весьма одиозно, срывая уже подготовленные решения. Это не руководство правительства, даже не министр. Лишь зам. Но именно его стараниями переговоры зашли в тупик".

При этом, акцентирует генерал, в блокировании польско-украинской границы явно прослеживается российский след.

РФ, подчеркивает он, вкладывает большие деньги, чтоб определенные структуры в Польше (аграрии, дальнобойщики) устраивали разного рода протеста, вредящие Украине.

"При этом, сами россияне на европейском рынке зерна занимают 14%, тогда как Украина лишь 5%. Но блокируют почему-то, в первую очередь, польско-украинская, а не польско-белорусская (откуда валом идет зерно из РФ) граница. В связи с пасхальными праздниками (католическими) сняли даже те минимальные блокирования, которые были на польско-белорусской границе. Но польско-украинская остается заблокированной. Весьма показательно", – считает Игорь Романенко.

Полякам следует задуматься над тем, что творит РФ. Ведь позволяя Путину руками самих поляков ослаблять Украину, они дают Кремлю сигналы к дальнейшим действиям. И тот действует! В польское воздушное пространство то и дело залетают российские ракеты. А сбивать их поляки не решаются. Что лишь раззадоривает страну-агрессора.

Отталкиваться следует от цифр, от фактов, а не от эмоций

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса уверен – в том, что касается сельского хозяйства, аграрной политики, можно найти взаимопонимание с поляками.

"Сам факт того, что впервые на профессиональном уровне встретились руководители крупнейших аграрных ассоциаций Польши и Украины – это хороший шаг в правильном направлении. Мы благодарны нашему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому, министру сельского хозяйства Польши – Чеславу Секерскому, за возможность обсудить существующие проблемы. Включая экспорт и транзит некоторых культур из Украины (в том числе зерновых, масленичных), сахара, малины, меда. Думаю, компромиссное решение уже было бы принято, если бы не замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который своими действиями довел ситуацию до абсурда. И, по сути, сорвал возможность подготовить некий финальный документ, по которому мы могли бы работать следующие месяцы", – констатирует эксперт.

Но это, уточняет он, не означает, что встреча завершилась полным провалом. Через месяц запланированы новые переговоры в Варшаве, во время которых стороны намерены снова пройтись по тем пунктам, которые вызывают споры.

"Как по мне, отталкиваться следует от цифр, от фактов, а не от эмоций. Что и в каких количествах было проэкспортировано из Украины, куда пошло, где осталось, какова ситуация на глобальных рынках, – отмечает Алекс Лисситса. – На мировом рынке зерна присутствуют такие глобальные игроки как Аргентина, Бразилия, Россия, США, Канада, Австралия. И это тоже следует брать в расчет. Понимать, куда двигается рынок. И как те же Украина и Польшу могут помочь друг другу не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Уверен, что любые запреты, блокировки не ведут к улучшению ситуации. Следует искать компромиссы. И мы их обязательно найдем, если дискуссия будет вестись на профессиональном уровне".

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