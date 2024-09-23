"Наихудшие ожидания оправдались": Туск подтвердил масштабный коррупционный скандал в Польше

Высшая контрольная палата Польши подготовила отчет о скандале по выдаче виз иностранцам из стран Африки и Азии начиная с 2015 года, когда у власти оказалась партия "Порядок и Справедливость". Лидер "Гражданской платформы" и премьер Польши Дональд Туск прокомментировал отчет, заявив, что документ "подтвердил наши худшие подозрения".



Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Издание "Gazeta Wyborcza" получило отчет Высшей контрольной палаты, который вместе с приложениями имеет более 300 страниц. В нем указано, что за последние годы Министерство иностранных дел выдало 366 тысяч виз гражданам мусульманских и африканских стран. Визы выдавали без должного контроля и проверки, часто по специальным рекомендациям политиков партии PiS.

"Когда польские солдаты и пограничники рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы защитить нас от волны нелегальной миграции, организованной Путиным и Лукашенко, правительство PiS выдало визы 366 000 людям из Азии и Африки, также за взятки. Отчет Высшей контрольной палаты подтвердил нашу худшие. подозрения", — написал Дональд Туск.

Семь аудиторов работали над подготовкой отчета несколько месяцев. Они проанализировали документы МИД, переписку консульского департамента МИДа с учреждениями, провели допросы работников министерства. Отчет показывает, что во время правления партии "Порядок и справедливость" четыре министра иностранных дел не контролировали должным образом визовый процесс. Инспекторы указывают на непрозрачный и коррупционный механизм влияния на решение консулов, который мог открыть путь нелегальным мигрантам в Польшу, а оттуда и в другие страны ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц подверг резкой критике Польшу из-за визового скандала, ведь нелегальные мигранты, которым незаконно выдали визы, оказались в Германии. Кроме того, Германия начала проверки на границе с Польшей, что затруднило движение транспорта между странами.

Также "Комментарии" писали о том, что Польша благодаря специальной программе выдала почти две тысячи виз россиянам.