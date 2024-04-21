О чем говорят заявления Туска об Украине: что может измениться

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация на украинском фронте является критической. Он отметил важность усиления оборонной помощи Киеву странами-партнерами, в частности для противодействия ракетному и дроновому террору со стороны РФ. Кроме того, Туск призвал польских фермеров остановить блокаду украинской границы, напомнив, что пограничные пункты, согласно недавнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. О чем говорят подобные призывы? Можно ли надеяться, что они воплотятся в действия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск ставит правильные вопросы перед собственным обществом

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет:

"Призывы Туска подтверждают, что ситуация на украинском фронте, действительно, критическая. И без материально-финансовой помощи со стороны мы вряд ли сможем себя защитить. И, похоже, есть четкое понимание данных тезисов у европейских лидеров. Как и понимание того, что та же Польша не сможет выстоять столько, сколько уже выстояла Украина".

Поэтому, отмечает эксперт, Туск как истинный политик ставит эти вопросы перед собственным обществом.

"Я думаю, он это делает для того, чтоб не применять силу против собственных избирателей. Пытается уговорить их пойти навстречу подобным решениям", – заключает Олег Пендзин.

Диалог продолжается

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук акцентирует, что мы продолжаем переговоры с польской стороной, очередной раунд которых состоялся в конце марта на уровне министров, отвечающих за АПК, а также представителей профильных ассоциаций, а также премьеров. Тогда, напоминает он, вопрос разблокирования границы был ключевым.

"На сегодняшний день диалог продолжается. В конце апреля планируется очередная встреча, на которой вновь поднимут вопрос разблокирования границы и транзита украинской продукции. По зерновой группе мы уже год не реализуем продукцию на территории Польши. Речь исключительно о транзите", – уточняет Денис Марчук.

К тому же, продолжает он, у нас не такие большие объемы остались, чтобы перегружать их через портовую инфраструктуру Польши для импорта в третьи страны.

"Надеюсь, вскоре увидим положительную для нас развязку. Тем более, что сегодня, 21 апреля, в Польше пройдет второй тур местных выборов – и политическая составляющая отойдет, наконец, на второй план. Правда, в июне – в Европарламент. И неизвестно, как будут вест себя тогда польские фермеры, – отмечает Денис Марчук. – Сейчас они приостановили блокаду, но не для всех групп. Те же зерновые – не пропускают. И об этом следует продолжат говорить на уровне профильных министерств и бизнес-ассоциаций".

Туск не открыл Америку

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает странным, что Туск призывает польских фермеров остановить блокаду, имея достаточно ресурсов, чтоб заставить их это сделать.

"На границе есть настоящие бандиты, которые дали деньги наиболее неадекватным польским фермерам, превратив тех фактически в рэкетиров. Пока власть не "прессанет" эту схему, блокада будет постоянной, – предупреждает эксперт. – Это носит уже исключительно рэкетирский характер. На все уступки фермерам, на которые можно было пойти, власть пошла. Но те всё равно продолжают шантаж границей, понимая, что создают проблемы Украине и представляют свою страну в неприглядном виде. Нужно показательно арестовать и посадить стоящих за этим бандитов".

Экономической логики, защиты интересов польских фермеров тут нет, подчеркивает Александр Охрименко.

Палата представителей уже проголосовала, на будущей неделе проголосует Сенат – и процесс пойдет. В идеале уже на следующей неделе мы получим новые партии вооружений и боеприпасов. Что значительно улучшит ситуацию на фронте, а также с закрытием нашего неба. Европейцы тоже должны активизироваться и больше производить и поставлять оружия и боеприпасов в Украину", – отмечает Александр Охрименко. "Что касается необходимости усилить поддержку Украину – Туск тут не открыл Америку. А вот Америка, наконец, открыла путь к предоставлению нам необходимой помощи

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