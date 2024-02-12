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Польша будет лоббировать проверки всего зерна, которое идет из Украины

В Польше называют проверки зерна на границе «недостойными». При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что будет лоббировать вопрос проверки всего поступающего из Украины зерна, передают «Комментарии»

сегодня, 18:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал Михал Колодзейчак, Польша введет проверку всего поступающего из Украины зерна даже транзитного, сообщает РАР. По его словам, уже даются соответствующие указания на этот счет.

Польша будет лоббировать проверки всего зерна, которое идет из Украины

Поляки взялись за украинское зерно

Польский министр сообщил, что большинство зерна, поступавшего из Украины, не проверялось.

"Сегодня на встрече с разными службами я буду требовать, чтобы все партии зерна, предназначенные для экспорта, подпадающие под эмбарго, были осмотрены в Польше. Я буду лоббировать эти правила",
– сказал чиновник.

По его словам, проблема в том, что когда украинское зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, то в 99% оно возвращается в Польшу, но уже как европейское зерно.

Кроме того, Колодзейчак хочет проверять зерно в портах. По его словам, он подаст заявку на получение подробного списка вывезенного оттуда зерна.

Также польский министр поручит создать информационную платформу, с помощью которой фермеры смогут сообщать о проблемах и нарушениях непосредственно в министерство по телефону и через интернет.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские фермеры заблокировали движение на границе с Украиной. Более того, они высыпали зерно из трех фур, чем спровоцировали скандал.

"Комментарии" сообщали, что посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из грузовиков, следовавших транзитом в Литву. В посольстве считают, что польская сторона должна решительно отреагировать в правовом поле "на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем".

Кроме того, в Минагро заявили, что уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения.




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Источник: https://www.pap.pl/
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