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Польша отреагировала на скандальные заявления Путина о подарке Сталина

В польском правительстве напомнили, что Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В МИД Польши будет вызван посол России Сергей Андреев после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился очередными бредовыми заявлениями в адрес польского государства. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

Польша отреагировала на скандальные заявления Путина о подарке Сталина

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", — написал глава польского правительства.


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Стоит отметить, что во время своего выступления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский диктатор Владимир Путин не только угрожал Украине, рассказывая, как его вояки успешно отражают контрнаступление ВСУ, но и уже традиционно сделал маразматические заявления на историческую тему. В частности, Владимир Путин заявил, что западные земли Польши – это есть подарок Сталина, о чем нельзя забывать "друзьям в Варшаве". При этом Путин намекнул, что поляки должны и сейчас быть благодарны России за то, что не столкнулись с российской агрессией.

Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор Владимир Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия Польши и других западных государств.                                                                                                               

Также издание "Комментарии" сообщало – какую позицию Китай выбрал по войне в Украине – что может измениться к концу года. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://twitter.com/MorawieckiM/status/1682462799216140289
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